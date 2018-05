Se billedserie Beboere i Grønnegade er utilfredse med den midlertidige ordning med affaldscontainere ved indkørslen til Gråbrødre Skole lige ud til Grønnegade. Foto: Katrine H. Kristensen

Beboere: Væk med de grimme affaldscontainere

Roskilde - 02. maj 2018 kl. 15:23 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Søren Thorning Andersen sætter sig ved morgenbordet i sit hus i Grønnegade i Roskilde, har han udsigt til containere lige uden for sit vindue. Det er en midlertidig ordning med affaldscontainere ved indkørslen til Gråbrødre Skole, som er blevet etableret af Roskilde Kommune.

- Det er ustyrligt grimt at vågne op til. Vi frygter svineri og larm fra containerne, siger beboer Søren Thorning Andersen.

Affaldscontainerne blev sat op i sidste uge, noget som kom bag på Søren Thorning Andersen og de andre beboere i Grønnegade. Han og de øvrige beboere omkring Grønnegade tog for et halvt år siden fat i kommunen, da de blev orienteret om, at de skulle have en ny affaldssortering. Her blev de opmærksomme på, at kommunen overvejede at placere affaldscontainere ved Gråbrødre Skole ud mod Grønnegade. Det blev mødt af kritik, da det lå lige ud mod Grønnegade til offentligt skue, og borgerne foreslog i stedet, at affaldscontainerne kunne være i Gråbrødre Skoles skolegård, da det på den måde lå mere skjult.

- Kommunen sagde, at de var åbne for dialog. Vi havde en aftale om, at vi sammen skulle finde en fornuftig affaldsordning. Et halvt år efter får vi et brev om, at affaldscontainerne bliver etableret ved indkørslen til Gråbrødre Skole, og få dage efter bliver de klasket op ved skolen, og det er ikke ligefrem pænt, siger Søren Thorning Andersen.

