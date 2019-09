Det går ikke alt for godt med at få bilerne ud af Jyllinge om morgenen, efter at en af byens tre udvej er blevet lukket pga. vejarbejder de kommende ni uger. Foto: Lars Kimer

Beboer om morgentrafikkaos: Det kan løses med simpel ændring

Roskilde - 16. september 2019

Det går bestemt ikke godt med at få afviklet morgentrafikken i Jyllinge, efter at et vejarbejde har ført til, at den ene af de tre veje, der er ud af byen, Værebrovej, er blevet lukket.

- Vi har simpelthen kun tre veje ud af vores by. Naturligvis opstår der kaos, hvis man lukker den ene. Det har taget folk op til 40 minutter at komme ud til hovedvejen. Vi taler jo ikke et problem i klimakrise-størrelse, men det er en situation, som generer rigtig mange mennesker, fortæller beboer i Jyllinge Finn Mortensen.

Problemet er stort mellem 6.45-8.15, ikke bare for alle dem, som kører i bil, men også dem, som sidder i 600S og ikke flytter sig en meter.

- Det her giver jo nogle problemer, som strækker sig langt ud over Jyllinge og vores privatbilister, siger Finn Mortensen, som gik ind i sagen, fordi han gerne ville gå fra facebook-råberi til konstruktiv dialog med de myndigheder, som har truffet beslutningen. Derfor er han initiativtager til et møde med blandt andre formanden for plan- og teknikudvalget, Daniel Prehn (S), i morgen tidlig, og Finn Mortensens forhåbning er ganske klar.

- Man har lukket for, at vi kan køre nord ud ad Værebrovej. Hvis vi vender den lukning, så man godt kan køre ud af Jyllinge, men ikke ind, og så løser vi problemet for flest mulige. Indtil nu har forvaltningen frembragt et notat, hvor de argumenterer for, at det ikke kan lade sig gøre. Blandt andet fordi bussen skal have to spor, men bussen har kørt på ét spor på Værebrovej i de seneste tre måneder på grund af vejarbejdet, så det her kan løses ved almindelig sund fornuft, siger Finn Mortensen.

- Det notat fra forvaltningen bærer præg af to ting: At få signaleret, at kaosset ikke er forvaltningens skyld, og så skriger det højt, at personen, som har forfattet det, ikke kender Jyllinge. Tag fx bussen. Ved at vende ensretningen, så alle privatbilisterne kan komme ud om morgenen, og bussen ligeså, den kan tilmed samle kunder op ved Rådalsvej, som den ikke har kunnet i tre måneder, så sender du den nordgående bus ud ad Værebro-industrikvarteret, ned ad A6'eren og ind ad Jyllinge Parkvej. Jeg tror godt, vi kan stoppe kaosset, hvis ellers de relevante parter forstår problematikken, siger Finn Mortensen.