DAGBLADET talte med Anette Herager, da affaldsordningen blev indført i Parkvænget i efteråret 2018, og allerede dengang udtrykte hun bekymring for, om beboere med udenlandsk baggrund blev godt nok informeret om reglerne for sorteringen. Foto: Thomas Olsen

Beboer: Boligselskabet opfinder undskyldninger

Roskilde - 15. maj 2020 kl. 05:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligselskabet Sjællands forklaring på problemet med affaldet i Parkvænget i Roskilde får beboer Anette Herager til at ryste på hovedet. Boligselskabet mener, at ophobningen af affaldet skyldes corona og ikke sprogproblemer, fordi der ikke er sat skilte op på arabisk.

- Det er ikke et coronaproblem. For det første er affladet ikke sorteret. Det skyldes næppe corona. Var det bare et coronaproblem, så var affaldet vel sorteret? At vi producerer mere affald under corona, ser jeg heller ikke som en forklaring. Affaldet bugnede også før corona, og en pæn del af beboerne i vores blokke er ældre mennesker, som ikke går på arbejde, eller bare mennesker, som ikke har et arbejde. En god bid af os, der arbejder, arbejder så i nogle af de erhverv, som ikke er lukket ned, for eksempel sundhedssektoren, forklarer Anette Herager og fortsætter sin kritik:

- Jeg synes, boligselskabet opfinder nogle undskyldninger her. Nu vil de så skilte mere og håbe på, at det virker. Lige ved affaldsskuret - jeg kan se det fra mit vindue - står der for eksempel et skilt, som har stået der længe. Det informerer om, at man ikke må aflevere stort affald. Det gør nogle familier så alligevel, og det er typisk de udenlandske familier, siger hun.

Anette Herager fortsætter nu sit arbejde med selv at lave information på arabisk.

- Vi må nok erkende, at hvis det skal lykkes med at få flygtningene til at være en del af det danske samfund, så må vi også give os lidt og være fleksible ikke mindst, når vi skal informere og have dem med i løsninger skabt for vores samfund, siger hun.

