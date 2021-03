Se billedserie Navnet Bauhaus Arena er aldrig rigtigt slået igennem for alvor i Roskilde-hallerne. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Bauhaus giver penge til flere - stopper som sponsor i hallerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bauhaus giver penge til flere - stopper som sponsor i hallerne

Roskilde - 25. marts 2021 kl. 08:32 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Bauhaus har siden 2015 været storsponsor i Roskilde-hallerne, men vælger nu at stoppe dette samarbejde. I stedet vil det store byggevarehus støtte flere forskellige sportsgrene og aktiviteter i det lokale område.

- Vi har gennem årene været meget glade for at støtte det største omdrejningspunkt i byen for sport og kultur. Alle kender Arenaen, og rigtig mange kommer der i forbindelse med fritidsaktiviteter eller ekstraordinære oplevelser, siger Troels Skaaning, der er varehuschef for Bauhaus i Roskilde.

- Men nu vil vi gerne forny os og være med til at give andre oplevelser ved at støtte mere bredt. Vi vil nemlig fortsat gerne involvere os i den lokale sportsverden ved at støtte en række andre gode initiativer i byen," forklarer Troels Skaaning.

Bauhaus glæder sig nu til samarbejdet de tre fodboldklubber FC Roskilde, KFUM BK Roskilde og RB 1906. Men også Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis samt landsholdssvømmeren Julie Kepp kan se frem til økonomisk støtte.

500.000 om året Den hidtidige sponsor-aftale gav Roskilde-hallerne 500.000 om året, plus yderligere 200.000 fordelt på andre idrætsgrene. Dermed var den en af de allerstørste af sin art på hele Sjælland.

Kilder oplyser til Roskilde Avis, at uenighed om beløbets størrelse gjorde, at parterne ikke kunne blive enige om en forlængelse. Roskilde-hallerne ønskede en forhøjelse, mens Bauhaus mente, at prisen var for høj, bl.a. fordi der ikke har været så stor eksponering som forventet.

Eksempelvis er navnet 'Bauhaus Arena' aldrig for alvor slået igennem, så kongrescentret hedder i folkemunde fortsat Roskilde-hallerne.

På den måde ligner det den gamle historie om landets bedste fodboldrække, der i sin tid blev opkaldt efter forskellige sponsorer. Men i daglig tale hed den bare Superligaen - og det gør den stadig.

tk