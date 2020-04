Julemærkehjemmet Liljeborg havde rullet den røde løber for at byde de første børn velkommen tilbage. Indtil videre er det dog kun børn til og med 5. klasse, som må være på julemærkehjemmet. Resten skal fortsat være hjemme. Foto: Laura Bahne Jul

Bastian på 10: Tilbagekomst til julemærkehjem var sjov og lidt mærkelig

Den røde løber blev rullet ud, da 21 af Julemærkehjemmet Liljeborgs børn vendte tilbage. I små grupper på fem blev de i løbet af mandag eftermiddag sluset tilbage på Liljeborg i Roskilde. Et af børnene var 10-årige Bastian, der nåede at være syv uger på hjemmet, inden det lukkede.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her