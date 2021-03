Varmtvandsbassinet på Bernadottegården bliver nedlagt, da det vil kræve to millioner kroner at få det renoveret. I stedet bliver brugerne henvist til den nye svømmehal i Roskilde Badet. Foto: Lars Ahn Pedersen

Bassin til glæde for ældre og babyer er slidt og står til at blive nedlagt

Roskilde - 12. marts 2021 kl. 06:35 Af Kristian Jørgensen

Der bliver ikke skudt to millioner kroner i varmtvandsbassinet på plejehjemmet Bernadottegården, så det kan bevares til glæde for ældre og babyer.

Forvaltningen indstiller i hvert fald til politikerne, at man frem for at betale den nødvendige renovering sløjfer bassinet helt.

Det skyldes, at den spritnye svømmehal på Bymarken er færdig, og den kan også rumme behovet for svømning og træning i varmt vand for de borgere og foreninger, der bruger Bernadottebadet.

Hvis bassinet stadig skal være i brug, kræver det et nyt kloranlæg til to millioner kroner, og derudover kan man spare den årlige drift på 363.000 kroner.

Nedlæggelsen vil dog kræve en udgift på 450.000 kroner til at omdanne lokalet til bedre træningsforhold for Bernadottegården.

Den sparede drift af Bernadottebadet er tiltænkt Roskilde Badets budget, der i forvejen står for driften af bassinet og af Lysholmbadet, men uden at de afsatte penge slår til. Derfor er tanken, at der fremover vil være penge nok til at drive Lysholmbadet.

Formand for sundheds- og omsorgsudvalget Morten Gjerskov (S) ser ingen grunde til at bevare bassinet. Han mener heller ikke, at det vil være en ulempe for brugerne ikke at have et bad beliggende på et plejecenter, hvor svømningen også kan foregå under mere private former.

- Der er netop taget rigtig mange hensyn i den nye svømmehal til at yde de bedst mulige forhold, siger han, og tilføjer, at det også er en del af økonomien i den nye svømmehal, at Bernadottebadet bliver nedlagt.