Barselsvikaren har ingen borgmester i maven

Det bliver den 48-årige Tomas Breddam fra Trekroner, som bliver borgmesterbarselsvikar, som han selv kalder det, når borgmester Joy Mogensen går på barsel til efteråret.

Roskilde - 29. april 2019 kl. 14:20

Af Lars Kimer

Det bliver den 48-årige universitetsuddannede Tomas Breddam fra Trekroner, som skal holde borgmesterstolen varm i de ni måneder, som kommunens borgmester, Joy Mogensen, planlægger at være væk fra politik, efter at det i går kom frem, at hun er gravid.

Tomas Breddam fik spørgsmålet »vil du være borgmesterbarselsvikar?« sidste mandag, og det krævede lige en tur hjem om spisebordet og fru Dorte i Trekroner, så kunne han klart sig ja.

- Sådan en beslutning træffer man ikke alene, for den har stor indflydelse på vores familieliv, så selv om jeg nok vidste, hvad Dorte ville sige, så er det dejligt at høre det frem for at antage det, siger Tomas Breddam, som forventer, at borgmesterstolen bliver ledig til oktober.

Tomas Breddam, er far til Frida på 19, Jeppe på 16 og Esben på 14. Alle tre børn bor fortsat hjemme hos familien i bofællesskabet Trekronerbo.

Tomas Breddam skulle også lige en tur omkring sin nuværende arbejdsgiver Aarhus Universitet på Risø, hvor han er som hr-partner.

- At være borgmester er et fuldtidsjob, så jeg skal naturligvis have orlov. Det var der fuld forståelse for.

Selv fortæller Tomas Breddam, at han aldrig har haft en ambition om at skulle være borgmester.

- Jeg hører godt det med, at de fleste lokalpolitikere har en borgmester i maven, sådan har jeg egentlig aldrig haft det, og det passer mig rigtig, rigtig godt, at det er en afgrænset periode, siger Tomas Breddam, som understreger, at han er superglad for muligheden for at prøve kræfter med borgmesterposten.