Barselsafdeling hyldes af sygeplejestuderende

De Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) har kåret Afsnit for Barsel G73 på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, til årets kliniksted i Region Sjælland. Prisen blev overrakt til personalet onsdag. Til stede var blandt andre sygeplejestuderende Mia Erhardi Fischer, som havde indstillet afdelingen. SLS var repræsenteret ved formand Emilie Haug Rasch, næstformand Elisa Valentina Landgreen og Luca Jonathan Saverio Pristed fra forretningsudvalget. Derudover deltog Søren Petersen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd kreds Sjælland og klinisk vejleder Birgitte Sværke.

Roskilde - 04. januar 2018 kl. 15:44 Af Lars Ahn Pedersen

Afsnit for Barsel G73 på Sjællands Universitetshospital, Roskilde er kåret til Årets Kliniksted.

Det er sygeplejestuderende Mia Erhardi Fischer, som læser på professionshøjskolen Absalon i Roskilde, der har indstillet afdelingen for sit helt særlige engagement i at give hende et godt uddannelsesforløb.

Prisen uddeles af de sygeplejestuderende til de praktiksteder, som kan noget helt særligt, og det var sjette gang, at den blev uddelt. I år var 119 kliniksteder indstillet, og det er ny rekord. Det er dog kun et enkelt kliniksted i hver region, som kan få den fornemme titel, og i Region Sjælland gik den til Afsnit for Barsel G73 på Roskilde Sygehus.

- Afdelingen er travl, og trods travlhed har alle en forståelse for, at jeg er studerende, der er ligevægt på vægtskålen. De udfordrer mig og tager hånd om mig, når der er brug for det. Der er plads til, at jeg kan gå fra og reflektere, og hvis min vejleder ikke er der, eller er i gang med noget andet, er der altid en anden sygeplejerske, læge, eller jordemoder jeg kan ytre min refleksioner til og få respons fra, skriver Mia Erhardi Fischer i sin nominering af klinikstedet.