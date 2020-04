Se billedserie Old Irish Pub har siden 2013 spredt sig fra Roskilde til resten af landet. Her er det Hillerød. Foto: Tore Rich

Barbrødre fra Roskilde sikrer alle 2000 ansatte

Roskilde - 04. april 2020 kl. 11:54 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Peder og Kristian Blak kan se hele deres bar-imperium ligge fuldstændig stille i disse uger, har det ikke taget modet fra de driftige brødre fra Roskilde.

De næsten 40 Old Irish Pubs i Danmark, Norge og Finland holder lukket på ubestemt tid, men kæden der startede med Mulligan's på Hestetorvet i Roskilde skal nok overleve, og de 2000 medarbejdere beholder deres jobs og løn.

- Samlet set er det en meget ulykkelig situation. Vi er heldigvis solide og har en rigtig god forretning, så vi er glade for at kunne sikre alle medarbejdere. Vi har ikke fyret en eneste. Alle medarbejdere i hele kæden er fastholdt og får fuld løn, så det er vi stolte og glade for, siger Peder Blak, der er direktør i Old Irish Pub, som han ejer sammen med broren Kristian.

Gode hjælpepakker De lukkede deres barer, så snart myndigheder gav besked om det. Selvom datoen for at kunne åbne igen stadig er uvis, er Peder Blak fortrøstningsfuld.

- I Danmark er vi meget priviligerede, at staten har lavet nogle gode pakker, som holder hånden fornuftigt under virksomhederne. Det er meget stabile pakker, som jeg er helt overbevist om vil redde arbejdspladser. Det er lidt sværere i de andre lande, hvor vi også er til stede, siger han.

Old Irish Pub er også hjulpet af, at de har en solid økonomi i ryggen, og de har haft hundredvis af samtaler med udlejere og leverandører, som har udvist vilje til at hjælpe, så tabet ved barlukningerne bliver spredt lidt ud.

Kommer styrket ud Når barerne en gang kan åbne igen, vil der sandsynligvis også gå nogle måneder med tilvænning, inden samfundet og bylivet er tilbage i normal tilstand igen.

Peder Blak tror dog også, der vil komme noget godt ud af det i sidste ende.

- Som selvstændig er det ikke sjovt, men på den lange bane er jeg overbevist om, at vi kommer styrket ud af det her. Vi kommer selvfølgelig økonomisk svækket ud, men nu tænker jeg i sammenholdet. Vi arbejder meget med, at vi er et fællesskab, og der synes jeg, det er smukt, at vi kan hjælpe alle medarbejdere med, at der ikke er nogle af dem, der står med noget tab. Det viser, at vi som virksomhed hjælper hinanden og står sammen om at komme igennem det her, siger Peder Blak.

Ud over grænserne Old Irish Pub startede i 2013 med Mulligan's på Hestetorvet, der på det tidspunkt allerede nogle år på bagen.

Siden er moderpubben i Roskilde blevet blandt de mindste af de 24 Old Irish Pubs i Danmark, omend den lige er blevet udvidet på med en førstesal.

Kæden har foreløbigt ni pubber i Norge og fem i Finland.

Før Old Irish Pub-eventyret var Peder og Kristian Blak blandt andet med til at starte det nu lukkede Interpool og diskotek Mary's i Støden, ligesom de hen over årene har forsøgt sig med en række andre etablissementer.

