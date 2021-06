Baneløber blæste på faren og på loven

»Gå ikke over sporet - der kommer tog.« Sådan har det lydt i årevis på jernbanestationer landet over, så ingen skulle finde på at krydse skinnerne, når der var et tog på vej ind til perronen. Men torsdag aften var det ikke et tog, men derimod en 17-årig mand, der dukkede op på sporet. Han befandt sig på perronen med spor 2 og 3, men skulle hjem til Kalundborg, og dét tog kører fra spor 1. I stedet for at benytte den sikre tunnel under sporene, tog han springet ned fra perronen, hen over spor 2 og 1, hvorfra han kravlede op på perronen, hvor Kalundborg-toget med planmæssig afgang 18.11 holdt og ventede.