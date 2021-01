Ellemarken i Køge er et af de områder på Sjælland, der har været plaget af bander. I Roskilde glimrer banderne ved deres fravær - eller i hvert fald usynlighed. Der er et etableret kriminelt miljø, som er stærkt nok til at holde banderne ude. Hvorvidt de så selv er en bande, er nok et definitionsspørgsmål. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Bander: Bagmænd kryber under radaren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bander: Bagmænd kryber under radaren

Roskilde - 01. januar 2021 kl. 12:04 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det kan godt undre, at der tilsyneladende ikke er kriminelle bander i Roskilde, når nu andre større byer på Sjælland oplever problemer med bandeaktivitet og bandeopgør.

Læs også: Kriminelle har holdt de synlige bander ude

Politiet har svært ved at give et entydigt svar på, hvorfor banderne går uden om Roskilde. Det betyder dog på ingen måde, at der ikke et narkomarked og tilhørende kriminelle bagmænd i byen. Selvom de ikke hedder noget bestemt, er de alligevel et kriminelt netværk ligesom banderne.

- Roskilde er en by på landkortet, og det er det også i bandesammenhæng og i relation til narkomarkedet. Men der er ikke nogle programmerede bander i Roskilde lige nu. Det kan man så undre sig over, men det betyder ikke, at der ikke er et lukrativt hashmarked. Der er bare ikke nogen i øjeblikket, der har et bestemt bandetilhørsforhold, siger vicepolitiinspektør Jacob Olsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Jagten på de store fisk Fraværet af rygmærker og andre synlige manifestationer gør det sværere for politiet at genkende og monitorere de narkokriminelle. Det lidt paradoksale er, at hvis politiet får ram på de nuværende narkobagmænd, vil andre med stor sikkerhed komme til fadet, og det kunne være nogle af de kendte bander.

Det afholder selvfølgelig ikke politiet fra at anholde alle dem, de kan finde frem til gennem efterforskning og målrettede aktioner. Men det er oftest de små fisk, der ryger i nettet.

- Politiet efterforsker de grupper og personer, vi kan, som typisk er en del af det udførende led. Dem, der sidder bagved og har andre til at løbe for sig, er altid sværere at efterforske imod. Det er alt andet lige nemmere at bevise det strafferetlige fortsæt for dem, der rører ved tingene, mens dem der er kloge nok til at holde sig i baggrunden ikke er så nemme at komme i nærheden af. Dermed ikke sagt, at man som bagmand på nogen måde er fredet, siger Jacob Olsen. Artiklen her blev første gang bragt i DAGBLADET Roskilde og på sn.dk den14. august 2020.