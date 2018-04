En 17-årig ung mand fra Viby kørte fredag rundt i området i bil, selv om han endnu ikke har taget kørekort. Han var også en del af et trekløver, som truede et kærestepar på en tankstation i Osted. Foto: Kenn Thomsen

Bande ville true sig til benzin

Roskilde - 30. april 2018

En 17-årig mand fra Viby og et par af hans kammerater gav politiet en del arbejde fredag.

Klokken 14.10 fik politiet en henvendelse om en ung, 17-årig bilist, som kørte rundt i Viby-området i en personbil, selv om han endnu ikke havde erhvervet sig et kørekort. Bilens nummerplader var i øvrigt efterlyst af politiet som afmeldte hos SKAT.

Politiet fandt imidlertid ikke hverken bilen eller den 17-årige, men han skulle snart dukke op igen. 3,5 time senere fik politiet en anmeldelse fra personalet på en tankstation i Osted om, at en 26-årig mand fra Borup var kommet ind på tanken og havde givet udtryk for, at han sammen med en kammerat var blevet truet på livet af nogle personer i en anden bil på tankstationens område.

Via overvågningen blev det klarlagt, at nogle personer i en bil havde fremvist noget, der kunne mindre om et skydevåben, ligesom bilmærke og registreringsnummer også fremgik af overvågningen.

Politiet kunne nu kæde denne anmeldelse sammen med anmeldelsen klokken 14.10, da der var tale om samme køretøj.

Trekløveret havde ikke tænkt sig at betale for benzinen, men på Circle K skal man give sig tilkende, inden det er muligt at tanke. De tre mænd havde derfor truet den 26-årig for at få ham til at gøre det, så de kunne tanke.

Den 26-årige var på vej i træningscenter med kammerat, en 24-årig mand fra Borup, da han lige ville købe noget på tanken. Han forholdt sig passivt og lod sig ikke true, så de tre kørte væk fra tanken.

I forbindelse med en intensiv eftersøgning fandt politiet bilen i Viby, hvorefter tre mænd udramatisk blev anholdt. Der var tale om den 17-årig mand fra Viby, en 27-årig mand fra Nørre-Alslev og en 30-årig mand uden fast bopæl.

De er alle blevet sigtet for trusler på livet i forbindelse med fremvisning af en hardball-pistol over for parret på tankstationen. Efter afhøring til sagen blev alle tre løsladt, da der ikke var grundlag for fremstilling i grundlovsforhør.