Salsa Latina skulle have holdt sin årlige ballroom-fest i Guldaldersalen den 28. marts, men nu er festen udskudt til 2021. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ballroom i Guldaldersalen udskudt til næste år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ballroom i Guldaldersalen udskudt til næste år

Roskilde - 18. marts 2020 kl. 07:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var med både glæde og lettelse, at Salsa Latina kunne annoncere, at foreningens traditionsrige ballroom-fest ville fortsætte i Guldaldersalen på Zleep Hotel Prindsen i Roskilde, men nu er glæden afløst af ærgrelse og skuffelse. Foreningen har måttet se i øjnene, at det på grund af den nuværende situation ikke kan lade sig gøre at afvikle årets galla, der skulle have fundet sted lørdag den 28. marts.

Læs også: Den store dansefest fortsætter alligevel i Guldaldersalen

»Det er ikke let for os, da der ligger et stort arbejde bag, men det er den rigtige beslutning i denne situation. Alle får pengene tilbage - vi tilbagefører det betalte beløb,« skriver arrangørerne på Salsa Latinas hjemmeside. Ballroom bliver i stedet holdt lørdag den 27. marts 2021,

Som optakt til årets ballroom havde Salsa Latina planlagt fire workshops, men nåede kun at afvikle to af dem, før alt lukkede ned på grund af frygt for spredning af coronasmitte. De to sidste workshops vil blive forsøgt afviklet inden sommerferien, hvis det er muligt.

Ved sidste års fest var foreningen forberedt på, at det ville være slut med at bruge Guldaldersalen, fordi det lå i kortene, at prisen for leje af salen ville stige, efter salen havde fået ny ejer. Men krisen blev afværget, da det lykkedes at få en aftale på plads med de nye ejere Jacob Brøllund og Mette Gudman, inden noget helt andet endte med at spænde ben for ballroom, der skulle have været holdt for 15. år i træk i Guldaldersalen.

relaterede artikler

Ballroom: Sidste dans i Guldaldersalen 31. marts 2019 kl. 08:54