Balladen om Tjæreby: Udvalgsformand klar til dialog

Det er bidende koldt på marken, der ligger cirka 100 meter ned ad Lufthavnsvej fra Køgevej. Det er her, den nye omfartsvej ved Tjæreby vil gå ud i Lufthavnsvej, og det er her, det første spadestik bliver taget tirsdag eftermiddag.

En lille gruppe, som består af entreprenører, medarbejdere fra Roskilde Kommune, beboere fra Tjæreby og formand for plan- og teknikudvalget, Tomas Breddam (S), er mødt op til begivenheden.

Tomas Breddam nævner i sin tale, at han ny formand udvalget og dermed har arvet nogle sager.

- Denne her ting havde jeg tænkt, at den er god at arve. Vejen er noget, byen har ønsket længe. Men der er en smule malurt, og jeg må konstatere, at borgerne ikke er rigtig glade, siger Tomas Breddam med henvisning til de seneste dages debat, som opstod, da beboerne fik indbydelsen til spadestikket.

Her blev det klart for beboerne i Tjæreby, at hverken lukningen af Tjærebyvej mod Køgevej, som var beskrevet i lokalplanen, eller lysregulering i krydset Køgevej/Lufthavnsvej bliver til noget.

- Der mangler lidt kommunikation. Jeg tror, vi finder en løsning, siger Tomas Breddam og påpeger, at borgerne har været meget tålmodige, og at omfartsvejen er et gammelt ønske.

Der bliver indkørsel forbudt for lastbiler ad Tjærebyvej, og dermed er det planen, at omfartsvejen skal tage den tunge trafik.

Tomas Breddam får blandt andet en snak med bestyrelsesmedlemmer Jens Gerup Nielsen og Michael Dupont fra Tjæreby Landsbylaug. Det resulterer i, at de to mænd fra landsbylavet bliver inviteret til kaffemøde på rådhuset om lukningen eller skiltningen ved Tjæreby.

