Året er 1650, og for første gang - hvad vi kender til - bliver der lavet et skøde på en grund i Roskilde. Adressen er Algade 8, og der blev givet tilladelse til at drive apotek, og dermed var Dom Apoteket født. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Bag byens ældste skøde ligger en lang apoteker-tradition

Roskilde - 30. maj 2021 kl. 14:01 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

- Her kan du læse, at byfoged Samuel Samuelsen var med til at lave skødet sammen med borgmester Kristian Steensen. Og man kan også læse, at det er dateret til 1650 og det er på adressen Algade 8.

Museumsinspektør Mette Høj åbner den papirfolder, som hun har hentet frem fra en af hylderne i ROMUs magasin. Vi står i den kæmpe store bygning, hvor der i disse tider er temmelig koldt. 6,2 grader står der på det digitale termometer på væggen.

I skødet kan man også læse, at grunden er givet til en mand ved navn Fleischer, og skødet giver denne mand lov til at drive apotek på adressen. Det er vores første viden om et apotek i Roskilde, og det vidner om en by af en vis størrelse, fortæller Mette Høj.

Hun prøver at tyde bogstaverne på det særdeles velbevarede stykke pergament.

Magasinets skatte Denne artikel er en del af en serie om skatte i ROMUs magasin. Serien er inspireret af DR-serien »Skattejagt på museet«, hvor kendte danskere går på jagt på museer rundt om i Danmark.

Velholdt pergament Pergament er lavet af dyrehud, typisk kalveskind, og de ældste bevarede pergamenter i verden er mere end 4500 år gamle, så museets eksemplar er i den henseende ganske ung.

- Pergamentet er virkelig velholdt, og det er originalt. Man behandler ikke pergament for at bevare det, og det er i sig selv bare virkelig flot, lyder det med begejstring fra museumsinspektøren.

Algade 8 husede i mange generationer Dom Apoteket, indtil det flyttede til lokalerne ved Hestetorvet og sidenhen over gaden i lokaler ved siden af Super Brugsen.

- Skødet fortæller jo historien om en by af en vis størrelse, og om hvordan det samfund har udviklet sig, siger Mette Høj. Foto: Kenn Thomsen

Privilegier Pergamentet fortæller også andre spændende ting om, hvad man som apoteker fik af privilegier.

- Vi kan læse, at en apoteker var fritaget for at betale skat. Og apoteket var ikke bare et traditionelt apotek. Det var også et sted med tilladelse til udskænkning af vin og brændevin, altså et egentligt gæstgiveri. En meget, meget bred definition af det at være apoteker, fortæller Mette Høj.

Skødet har i bunden en stribe segl, som giver skødet mere officiel karakter. Flere af seglene er dog forsvundet, så i dag hænger der kun to ved.

Pergamentet kom til museet i 1931, hvor Roskilde Museum var i sin spæde begyndelse efter oprettelsen i 1929.

- Da museet blev oprettet, er skødet her et fint og meget typisk eksempel på, hvad vi fik ind. Det var meget ofte ting fra byen, siger Mette Høj.

Skødet var en del af udstillingen om apotekervirksomhed i Roskilde, en udstilling, som blev lavet i forbindelse med, at byens andet apotek, Svane Apoteket fyldte 100 år.

Skødet er skrevet på pergament, som er dyreskind, og det behøver man ikke behandle for at bevare. I øvrigt var apoteket bredt defineret, der måtte også sælges brændevin. Foto: Kenn Thomsen

