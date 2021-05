Bælugt i brisen: Beboere har levet i en dunst af brugte bleer og klinisk affald

Se billedserie Bleer, vaskeklude, engangshandsker og katederposer luner sig i solen indtil næste tømning to uger senere.

Roskilde - 06. maj 2021 kl. 16:47 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Vi kan ikke holde et vindue åbent. Det er ulideligt, siger Kirsten Brøns.

Hun bor i Bernadotteparken 7, og det er umiddelbart en dejlig adresse i Himmelev. Imidlertid modtager beboerne i de 42 ældreboliger besøg af hjemmeplejen døgnet rundt, og de ofte ildelugtende slutprodukter af de visitter ender i affaldscontainere få meter fra vinduerne i første række af ældreboligerne.

Containerne tømmes hver anden uge, men det står tilsyneladende slet ikke mål med den mængde affald, der kommer ud af de vedvarende besøg fra hjemmehjælpen, så ofte er der top på containerne, hvorefter poserne simpelthen bliver smidt ved siden af.

Vaskeklude i vinden

- Hjemmehjælpen smider poserne på jorden, når der ikke er mere plads i containerne. Her står containere alle vegne, så vi har ikke brug for flere containere, men for ekstra tømninger, understreger Søren Brix, der er nabo til Kirsten Brøns.

Udover hørmen, ikke mindst når solen begynder at varme, så fører de store mængder overskydende affald også til, at både engangshandsker og brugte vaskeklude flyver rundt i kvarteret.

- Det er klinisk affald, så udover at det lugter, så er det også forbundet med smittefare, fortsætter Søren Brix.

Flere tømninger

Heldigvis for beboerne har driftsleder i Boligselskabet Sjælland, Thomas Kofod, for nylig vurderet det tiltrængt at skrue op for både volumen og frekvens af tømningerne. Afsnitsleder i Affald og Genbrug i Roskilde Kommune, Jannik Olsen, kan oplyse, at der pr. midt april nu tømmes affaldscontainere hver uge.

- Mange bleer giver nok en hørm - også selv om beholderne ikke er overfyldt. Men driftslederen i Bernadotteparken har nu delt det op, så affaldscontainerne står to forskellige steder, siger Jannik Olsen.

Hjemmehjælp uden info

Pressekonsulent Jonas B. Whitehorn fra Boligselskabet Sjælland ærgrer sig over den affaldssituation, der opstod i Bernadotteparken særligt henover påsken.

- Det er meget uhygiejnisk med overfyldte containere og bestemt kedeligt at opleve lugtende affald i sit boligområde. Efter påsken arrangerede vi ekstra tømning, ligesom vi igangsatte uge-tømning i stedet for 14-dages tømning. Vi tog også kontakt til hjemmeplejen for at orientere dem om affaldshåndteringen i afdelingen, siger han og understreger, at man har udvidet til to såkaldte affalsøer på grund af de øgede mængde affald i Bernadotteparken.

- Desværre er dette ikke blevet kommunikeret godt nok til hjemmeplejen, der ikke er opmærksomme på, at der er kommet flere steder med affaldscontainere i afdelingen, fortsætter Jonas B. Whitehorn.

Midt på landevejen

En anden blandet velsignelse ved at bo i første række af ældreboliger i Bernadotteparken er placeringen lige over for plejehjemmet Bernadottegården. Her bliver der også produceret en del affald, og der er derfor placeret en lang række containere foran plejehjemmet, som også kræver regelmæssig tømning.

Det fører til hyppig kørsel af skraldevogne, som typisk tømmer containerne meget tidligt om morgenen, og de føjer sig til den øvrige trafik af madvogne, lægebiler, rustvogne, plejepersonale, håndværkere, besøgende, flyttebiler, flextrafik og privatbiler.

- Vi bor midt på landevejen, hvor alle skal igennem - og vejen er alt for smal. Når lastbilerne skal igennem, så er der helt blokeret, og man kan ikke gå her, siger Kirsten Brøns.

15.000 for et skilt

For i det mindste at begrænse den fart, som mange biler kører igennem beboelseskvarteret med, har de berørte beboere søgt Boligselskabet Sjælland om at få opsat et skilt med en hastighedsbegrænsning på 20 kilometer i timen.

Imidlertid forlyder det fra boligselskabet, at de i så fald selv skal betale det over huslejen. Eftersom et sådant skilt angiveligt løber op i 15.000 kroner, bliver det dog løbende nedstemt af de øvrige beboere.

- De bor jo ikke i første række, og er derfor ikke generet af trafikken på samme måde, siger Kirsten Brøns.