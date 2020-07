Se billedserie Ruth Carlsen fotograferet under træning i 2012, da hun passerede sin kamp nummer 1000 for Viby Badmintonklub, som nu har gjort hende til æresmedlem. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Badmintonklub har gjort Ruth til æresmedlem

Roskilde - 07. juli 2020

Ved årets generalforsamling, som blev afviklet i sidste uge, benyttede Viby Badmintonklub lejligheden til at udnævne et æresmedlem.

Den slags er ikke noget, der sker hvert år. Faktisk er det første gang i klubbens 77 år lange historie, at det sker.

Hæderen blev tildelt Ruth Carlsen, som har været frivillig i klubben i en menneskealder.

I 50 år har Ruth Carlsen været aktiv spiller i Viby Badmintonklub, og i lige så mange år været aktiv i klubbens bestyrelse. Derudover har hun i en årrække været aktiv som træner for børn og unge i Viby Badmintonklub og endda spillet sammen med såvel børn som børnebørn.

Så vidt vides er Ruth Carslen også den, der har været medlem af Viby Badmintonklub i længst tid, og i løbet af de mange år er det blevet til over 1100 turneringskampe.

For efterhånden mange år siden var Ruth Carslen primus motor for oprettelsen af 60+-afdelingen i Viby Badmintonklub og har efterfølgende gentaget succesen i Viby Tennisklub, hvor hun også stadig er aktiv spiller.

Derudover var hun i en årrække tovholder for at administrere en pulje fra Roskilde Kommune, der har til formål at arrangere kulturelle, oplysende og sociale arrangementer i Viby.

Udover indsatsen i de lokale foreninger har Ruth Carlsen også været aktiv i DGI-regi i mere end 20 år. Her medvirkede hun til at afvikle store stævner samt arrangere instruktionsdage for nye spillere, lige som hun har skabt kontakt til Tune Badmintonklub, der de seneste små 10 år har været Viby Badmintonklubs venskabsklub.

Gennem alle årene har Ruth Carlsen derudover været en social og samlende person i klubben til gavn og glæde for mange andre aktive idrætsudøvere i Viby Idrætsforening. I en alder af 80 år yder hun fortsat en imponerende og forbilledlig indsats, som badmintonklubben nu har valgt at udtrykke sin taknemmelighed for ved at gøre hende til klubbens første æresmedlem.