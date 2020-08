Vigen Strandpark får en ny gennemgang af sikkerheden for badegæsterne, som der har været mange af de seneste uger. Det sker på baggrund af en tragisk drukneulykke i juni. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Badesikkerhed får ekstra tjek efter dødsulykke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Badesikkerhed får ekstra tjek efter dødsulykke

Roskilde - 22. august 2020 kl. 16:33 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tragiske ulykke ved Vigen Strandpark, hvor en 36-årig mand den 29. juni druknede under en badetur med sin datter, har fået plan- og teknikudvalget til at se på, om der kan gøres noget for at højne badesikkerheden.

I 2012 foretog Trygfonden en risikovurdering af strandparken. Anbefalingerne herfra blev fulgt af kommunen, og siden er der ikke foretaget ændringer af badeforholdene ved Vigen.

Ingen kritik Der er ingen tegn på, at ulykken i juni kunne være undgået, i hvert fald har ingen relevante myndigheder kritiseret sikkerheden ved badestranden.

Alligevel bliver der nu lavet en ny risikovurdering inden næste badesæson.

- Med den i hånden kan både kommunen og andre være med til at lave de ting, der skal til for at gøre det så sikkert som muligt at benytte badestranden. Det er ikke noget, vi som politikere ved noget om, men det er der andre, der gør, siger Jens Børsting (S), formand for plan- og teknikudvalget.

Egen bademester? Derudover vil kommunen muligvis uddanne en af deres egne folk til at lave egne vurderinger af Vigen såvel som kommunens andre badestrande som de populære Lynghøjsøerne og Himmelsøen, hvor vandet er dybere og koldere. De vurderinger vil så skulle godkendes af Rådet for Større Badesikkerhed, som har udviklet et nyt værktøj til formålet.

Igen ud fra devisen om, at man som politiker ikke kan definere god badesikkerhed, så hellere lægge det i hænderne på dem, der kender de mulige risici.

- Hvis vi får uddannet en medarbejder, der har forstand på at vurdere sikkerheden omkring de steder, hvor folk bader, så gør vi vel det, der skal til for at gøre det så sikkert som muligt. Vi ved fra andre steder, at der kan lure farer, som man ikke har været opmærksom på, siger Jens Børsting.

relaterede artikler

Badegæster kæmpede forgæves i vandet for at finde druknet familiefar 30. juni 2020 kl. 10:01

Mand i 30'erne død efter badeulykke i Roskilde Fjord 29. juni 2020 kl. 20:24