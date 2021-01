Badesæsonen starter til feburar

Serien er nået frem til sommeren 1941, hvor den tyske besættelse og interesse for vestkysten begynder at kunne mærkes i samfundet og på Andersens Badehotel. Blandt andet er seriens nabohotel overtaget af tyskerne, og vareknapheden er sat ind. Begge dele får betydning for badehotellets gæster og seriens handling.