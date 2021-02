Badehotel-instruktør vil hjem til Roskilde

Sammen med skuespilleren og instruktøren Susanne Juhasz bor han nu i Præstø, og deres teenage-børn foretrækker også at være i en stor by som Roskilde, hvor der er flere er langt flere muligheder for oplevelser og uddannelser.

- Vi får alle lyst til at være en del af dette univers, og flere badehoteller har også fortalt, at det har været med til at give dem en stor renæssance. Denne form for ferie er blevet meget populær igen.