Båleksplosion i børnehave: Unge stak af

Børnehaven i Bredgade var lukket, men alligevel var der gæster på legepladsen og de fik ikke tænkt sig ordentlig om, så i aftes måtte politi og brandvæsen haste til. Et bål på legepladsen havde udviklet sig til en brand. Ilden blev hurtigt slukket, og der skete ingen skade på fast ejendom. Men efterfølgende kunne det konstateres at branden var opstået ved, at en sprayflaske var blevet viklet ind i et par bukser og derefter antændt.