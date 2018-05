Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bål i haven gav skader på naboens hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bål i haven gav skader på naboens hus

Roskilde - 25. maj 2018 kl. 13:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uden tanke på regler eller risiko tændte en beboer på Præstemarksvej torsdag eftermiddag et større bål i sin have, og det var tæt på at ende galt.

- Bålet var anlagt tæt på naboens udestue. Heldigvis var vi meget hurtigt fremme og fik dæmpet det, men der nåede at ske skade på nabotaget og lidt indbo, siger Østsjællands Beredskabs indsatsleder, Gert Moldt.

Han fik også belært husejeren om, at det er ulovligt at foretage afbrænding i sin have.

- Det er tilladt at tænde et lille hyggebål, så man kan lave snobrød sammen med ungerne, men hvis man fx har fældet et træ i haven, er det forbudt at brænde det af. Og så skal man slet ikke begynde at tænde bål på dette tidspunkt, hvor alting er knastørt. Det kunne være, man skulle vente, til det har regnet lidt, råder Gert Moldt.