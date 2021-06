Der plejer at være rigtig godt fyldt op til sankthansaften på Klinten i Jyllinge. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Bål i Jyllinge aflyst: Vi er ikke en koncert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bål i Jyllinge aflyst: Vi er ikke en koncert

Roskilde - 18. juni 2021 kl. 14:10 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der har længet været limbo omkring årets store sankthansbål på Klinten i Jyllinge. Lions har i mange år stået for arrangementet, men de sprang fra i år på grund af corona. Sidste mandag opstod så muligheden for at Jyllinge Festival og Jyllinge Brugsforening kunne afholde arrangementet.

Men det blev endeligt skudt ned i aftes.

- Vi har valgt at aflyse. Det skyldes, at vi synes, vi skulle omgå coronareglerne, hvor tossede de end kan lyde, siger Benjamin Knudsen, varehusdirektør i Jyllinge Brugsforening.

Ifølge direktøren skulle sankthansarrangementet kaldes for en koncert. Så ville restriktionerne være anderledes, end hvis man kaldte det et sankthansbål.

- Sådan er reglerne ifølge politiet. Havde der været tale om en koncert, kunne vi have haft lige så mange på besøg, som der normalt kommer på Klinten. Men fordi det er et sankthansbål, må vi kun have 500, hvoraf 50 skulle være frivillige til at holde styr på at coronareglerne blev overholdt, siger han.

Benjamin Knudsen fortæller videre, at arrangørerne ikke ønskede at kalde arrangementet for andet end det, som det er - et sankthansbål - og så måtte de droppe at holde arrangementet i år.

- Reglerne er nogle gange lidt firkantede, og vi må respektere, at myndighederne efterlever dem, siger han.

Om Jyllinge Festival og Jyllinge Brugsforening vender tilbage som arrangører af sankthans til næste år er slet ikke sikkert.

- Det plejer at være Lions, vi må lige se, hvad de vil og så ser vi hvad det betyder for næste års sankthans.

Det var Brugs Inger, som skulle have været årets båltaler.