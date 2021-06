Det kan være en udfordring at parkere uden bøvl - særligt, når app?en registrerer unøjagtigt - og p-selskabet, der har udstedt en bøde, er notorisk svært at få i tale.

Send til din ven. X Artiklen: Både pest og kolera: Betalte først for sin parkering og fik derefter en kontrolafgift på 800 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Både pest og kolera: Betalte først for sin parkering og fik derefter en kontrolafgift på 800 kroner

Roskilde - 24. juni 2021 kl. 05:27 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

Apcoa Parking har som vision at være Danmarks foretrukne parkeringsselskab, og én af selskabets værdier er ifølge hjemmesiden 'Kundefokus', hvor virksomheden 'fokuserer på at levere den bedste service til bilisterne'. Med 97 procent dårlige anmeldelser hos Trustpilot er der nok lige et stykke vej endnu, før ambitionerne for alvor bliver realiseret.

Apcoa har valgt en upopulær branche, og det er måske derfor forståeligt, at det private parkeringsselskab gør sig umage for at spænde ben for kontakten til virksomheden. Lis Mogensen får i hvert fald ikke meget ud af forsøget efter en kontrolafgift fra firmaet på 799 kroner lørdag 29. maj.

Firma uden telefon Ligesom hendes veninde parkerer Lis Mogensen som vanligt på p-pladserne bag Bahne i Algade. Hun kommer kørende fra Svogerslev, og finder det praktisk at parkere her, hvor hun blot kan købe ekstra tid på app'en EasyPark, hvis indkøbene i Roskilde bymidte trækker ud.

Lis Mogensen betaler for fem timer på app'en, og nyder en dag i byen med sin veninde. Efter at have støttet handels- og restaurationslivet med en mindre formue vender hun tilbage til sin bil, som nu er forsynet med en gul strimmel i forruden - en hilsen til 799 kroner fra Apcoa. Hun har fem dage til at betale afgiften.

- Vred som bare pokker kører jeg hjem for straks at sende en klage. Det i sig selv er vanskeligt, for der er kun meget lidt plads til at skrive en forklaring, og jeg kan under ingen omstændigheder kontakte firmaet pr. telefon - der findes ganske enkelt ikke et telefonnummer til Apcoa, fortæller Lis Mogensen.

Bondefanget På fjerdedagen falder der dog et svar fra Apcoa. Lis Mogensen har tjekket sin bil ind i områdekode 4000, som hører til Roskilde Kommune, forlyder det. Det er envejskommunikation, så selv om Lis Mogensen har brug for flere oplysninger, kan hun ikke besvare mailen.

- EasyPark finder åbenbart ikke lokationen, men det ser jeg jo ikke, da den fungerer helt automatisk, og det i øvrigt plejer at fungere uden problemer. Den har registreret, at jeg har parkeret på en plads, der har områdekode 9753, som er en Europarkplads, og derfor modtager Apcoa ikke betaling for min parkering. Ergo skal jeg nu både betale for at parkere i byen og samtidig betale en bøde til Apcoa, raser Lis Mogensen, der ærgrer sig både på egne og Roskildes vegne.

- Jeg ville hellere have lagt 800 kroner til et par bukser i Roskilde, men jeg er bange for, at byen mister handel på denne måde. Uanset hvad er jeg færdig med at tage bilen til byen, for jeg gider ikke blive bondefanget på den måde, siger hun.