Av! Lånt bil beslaglagt efter sjette narkokørsel på stribe

Tirsdag klokken 19.30 fortrød en en 20-årig mand fra Hedehusene nok, at han havde lånt en personbil. På Cirkle K tanken på Københavnsvej i Roskilde blev han nemlig truffet af en politipatrulje, der mistænkte manden for at havde røget hash under kørsel.