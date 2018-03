Et enigt folketing har besluttet, at atomaffaldet skal blive på Risø frem til 2073. Foto: Kim Rasmussen

Atomaffald på Risø til næste generation

Regeringen meddelte i aftes, at det har samlet opbakning fra samtlige partier i Folketinget til et beslutningsforslag, der indebærer, at et dybt geologisk slutdepot skal kunne tages i brug senest i 2073. Indtil det sker, vil lagerfaciliteterne på Risø blive opgraderet.

Roskildes borgmester, Joy Mogensen, anerkender, at beslutningen er bedre, end hvis der ingenting skete, men hun er alligevel skuffet over Folketinget, som i hendes øjne ikke lever op til sit ansvar.

- Vi har brugt 15 år at finde ud af, at affaldet ikke skal ligge på Risø, og så bliver det alligevel liggende i resten af min tid. Vi bruger et trecifret millionbeløb på en midlertidig løsning i forventning om, at vi er blevet klogere om mange år. I al den tid kommer tingene til at ligge i en syltekrukke, og når tiden nærmer sig, hvor fristen udløber, vil hele møllen starte forfra igen. Det her er sognerådspolitik på Christiansborg, siger Joy Mogensen.