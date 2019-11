Se billedserie Nissehueløbet 8. december bliver det sidste af Folkeparkens Motionsløb. IK Hellas har overvejet at videreføre løbet, men atletikklubben opgav sit eget månedlige motionsløb for syv år siden og ser ikke mulighed for nu at overtage et andet. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Atletikklub overtager ikke løb i Folkeparken - men gerne løberne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Atletikklub overtager ikke løb i Folkeparken - men gerne løberne

Roskilde - 17. november 2019 kl. 11:32 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu kun ét Folkeparkens Motionsløb tilbage efter 22 år med månedlige løb og præmieudlodninger.

Ingen har meldt sig til at tage over, når Jan Marott Behrens fra Løb for Livet til nissehueløbet 8. december tager sin sidste tørn efter 22 år som fast igangsætter.

Atletik- og løbeklubben IK Hellas kunne ligne den mest oplagt arvtager, og klubben har overvejet muligheden.

De har valgt ikke at påtage sig opgaven for i stedet at fokusere på deres to årlige løb, Gadeløbet og Parkstafetten.

- Vi kan ikke se, at nogen har lyst til at påtage sig opgaven. Vi har i forvejen en stor del af medlemsskaren involveret i de to andre løb, og ingen har lyst til at tage flere løb ind, siger René Ciraklar, formand for IK Hellas.

For IK Hellas er det dog vemodigt at sige farvel til løbetraditionen i Folkeparken, hvor en del af klubbens medlemmer har deltaget.

- Det er superærgerligt. Vi har lige opfordret alle 300 medlemmer til at stille op til det sidste løb i de grønne klubfarver for at give en sidste tak til Jan og arrangementet, siger formanden.

Ved samme lejlighed vil Hellas-medlemmer dele kort ud til de andre deltagere med tilbuddet om at komme over og løbe på et af klubbens motionshold.

relaterede artikler

Video: Elvis sendte løbere ud på tur 08. januar 2017 kl. 18:22