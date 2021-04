Se billedserie Team Glade Børn har sat sig i sadlen for 10. gang, og turen går lige som sidste år rundt i Danmark. Her triller Team Lang ud på søndagens træningstur. Foto: Lars Kimer

At få 35 cykler med tog over Storebælt er en udfordring: Skal du med?

Roskilde - 27. april 2021 kl. 06:37 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

De plejer at trampe mod fjerne destinationer som Paris, Prag og Bolzano.

Men coronaen har gjort det svært for det lokale cykelhold Team Glade Børn at cykle ud over landets grænser, så derfor går turen i år rundt i Danmark, og tro det eller lade være, det er der faktisk flere højdemeter i end turen til Prag. Dagen med flest højdemeter har faktisk flere end den etape, holdet kørte, da de skulle op over alperne.

Selv om det ikke ligefrem dufter af sommer eller føles sådan med den stride blæst, som står ind over parkeringspladsen ved havnen søndag morgen, så er humøret højt. Team Lang er nemlig ved at gøre klar til den ugentlige fællestræning. Årets Team Glade Børn har to hold - et som kører en lang rute på 150-162 kilometer hver dag og et Team Kort, som »nøjes« med 95-131 kilometer på hver etape.

Ingen følgebus En da dem, som er med på turen er Christian Kjærsgaard, der er med på sit syvende år, og han er en af de to, som har lagt ruten, og løst det, som viste sig at blive det logistisk sværeste problem.

- Hvordan kommer vi over Storebælt med cykler? Vi plejer altid at have en følgebus med, med plads til cyklerne, men i år er turen uden følgebus. Så jeg måtte ringe og skrive til DSB og forklare vores problem. Hvordan får man 35 cykler over Storebælt? spørger Christian Kjærsgaard.

DSB kunne godt se udfordringen, og nu er hele holdet booket ind på fire på hinanden følgende tog over Storebælt fra Korsør.

- Vi skal jo have reservationer til alle cyklerne, og der er grænser for, hvor mange cykler der må være med de enkelte toge, forklarer Christian Kjærsgaard.

Hjemlige udfordringer Johnny Andersen har været med til at lægge ruten med overnatninger i Nyborg, Middelfart, Aabenraa, Rømø, Brande og Aarhus.

- Det er altså mærkeligt at tænke sig, at der er flere højdemeter i sådan en tur, end da vi kørte til Paris eller Strasbourg. Man behøver altså ikke køre til udlandet for at finde udfordringer, og vil man gerne prøve at køre i vinden, så er jeg sikker på, at 10 kilometer over Rømø-dæmningen nok skal styre lysterne, siger Johnny Andersen.

De to er ikke i tvivl om, hvad det mest udfordrende ved at køre med Team Glade Børn er.

- Det er det sociale, det sociale er en forudsætning for, at turen fungerer og bliver lige så sjov, som vi ønsker. Man kan jo ikke undgå at blive lidt tyndhudet oven på flere dage med mange kilometer, måske noget regnvejr, styrt og punkteringer, og hvad gør man så, når de enkelte rytteres gps'er viser forskellige ruter. Går man op i limningen, eller finder man sammen om det fælles og det sjove?

Afgang fra kloster Og du kan nå at blive en del af det sjove. For første gang er der ikke udsolgt. Corona har lagt en dæmper på samværslysten.

- Vi overholder alle corona-reglementerne, og jeg tror, vi nok skal komme i mål med de sidste tilmeldinger. Det lader jo til, at rigtig mange finder cyklerne frem i disse coronatider, siger teamchef Evan Lynnerup, som for første gang har taget 100 procent over fra holdstifter Stiig Broby.

Overskuddet fra Team Glade Børn går via fonden Glade Børn Fonden til børn, som har haft det svært.

- Vi har sat vores mangeårige rytter Søren Lyder til at finde de emner, som kunne have brug for en donation, siger Evan Lynnerup.

På Team Glade Børn opfordres man til at have 2400 kilometer i benene over foråret inden turen, som skydes i gang den 17. juni fra Roskilde Kloster.

