Nephew har skrevet 'At dø er at rejse', som nu kommer i Højskolesangbogen. Her ses bandet ved indvielsen sidste år på ROFH.

At dø er at rejse: Roskilde Festival Højskole med i ny højskolesangbog

Roskilde - 12. november 2020

Sangen 'At dø er at rejse', er skrevet af bandet Nephew og lavet til fællessang i forbindelse med Roskilde Festival Højskoles indvielse i februar 2019 - og nu bliver sangen optaget i den nye 19. udgave af Højskolesangbogen.

Dermed lander den i godt selskab af andre store indvielsessange til højskoler skrevet af blandt andre Inger Christensen, Ebbe Kløvedal Reich, Jakob Knudsen og Ole Wivel. De fleste fællessange, der har formået at overleve deres samtid, bærer ofte på et enkelt budskab af almen karakter. Der synges om lyset og mørket, kærligheden, årstiderne og friheden.

Det har fra starten været en fælles ambition for Nephew og Roskilde Festival Højskole at skabe en moderne fællessang, der udfordrer genren, og som formår at leve videre i fremtiden. Sangskriver og forsanger i Nephew, Simon Kvamm, siger:

- Der er noget helt særligt over at få lov at indvie en ny højskole med en sang. At lave musik til et helt konkret sted på jorden, som samtidig stikker sine rødder dybt ned i den danske kultur. Derfor er vi i Nephew ikke så lidt stolte over, at vores sang om 'At Dø Er At Rejse' bliver den officielle indvielsessang for Roskilde Festival Højskole.

Stemningsfuldt tophit Ifølge højskoleansatte Kirsten Ida Enemark er 'At dø er at rejse' allerede blevet en nyklassiker blandt nuværende og tidligere elever på Roskilde Festival Højskole.

- Nephews højskolesang skaber virkelig genklang for de elever, der går på højskolen. Når vi synger tredje vers, sker der ofte en magisk kollektiv bevægelse, hvor alle faktisk rejser sig op og holder hinanden i hænderne, mens vi synger: Nu går vindmøllerne i gang, nattens mørke telt pakkes ned i en sang. Solkanonen blænder forstanden, hundredtusind hænder finder hinanden. På en bjergtop danser en krop, rejsekammerater rejser sig op - and we know now, we won't be here for eternity.

- Det vidner om, at den her sang virkelig har stort potentiale som ny fællessang i Højskolesangbogen, siger hun.