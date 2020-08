Astralis-træners bog blev et kapløb med tiden

- Jeg havde en vejleder på CBS, som sagde det samme, da jeg skrev speciale om coaching i elitesport. »Sørg for at få gemt dine noter og skriv en bog,« sagde han, husker Danny Sørensen.

Der skete dog først noget, da han nævnte idéen for Astralis Groups kommunikationsdirektør Steen L. Laursen, som havde en kontakt på forlaget People's Press. De satte Danny Sørensen sammen med Markus Bernsen, og snart begyndte bogen at tage form.

- Det var essentielt for mig, at det ikke kun blev en bog om Astralis. Det var vigtigt at få det hele med, og Markus var med på at gå helt tilbage i tiden, så vi har også nogle af mine første minder med, for eksempel fra da vi vandt EM i fodbold i 1992, fortæller han.