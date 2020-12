Astralis-træner vinder fornem pris for andet år i træk

Danny »Zonic« Sørensen er træner for esport-holdet Astralis, og sidste år fik han prisen for holdets dominans i spillet »CS:GO«. 2020 har til gengæld været et mere udfordrende år for Astralis og ikke kun på grund af corona. To af holdets nøglespillere har været ude med stress og udbrændthed, og Astralis har eksperimenteret med at køre nye spillere ind, hvilket har kostet på resultatsiden.