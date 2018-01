Send til din ven. X Artiklen: Assendløses sidste købmand er død Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Assendløses sidste købmand er død

Roskilde - 11. januar 2018 kl. 06:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mindeord for Aksel Kjeldstrup Jensen, Viby. Så gik den ikke længere. Købmanden lukkede endegyldigt ned og sov stille ind i sit hjem 6. januar. Aksel var Købmand af guds nåde, altid frisk på en handel med et smil på læben. Aksel elskede at handle.

Jeg lærte Aksel at kende, da han overtog Assendløse købmandshandel i 70erne. Det var en driftig forretning med flere ansatte, og Aksel kæmpede dygtigt for at videreføre den - men kæmpede mod tidernes ugunst, og til sidst måtte han lukke forretningen.

Han fortsatte ufortrødent indenfor erhvervet på tankstation og supermarkeder. Det var vanskelige år for Aksel, ting der kneb og sygdom der sneg sig ind på ham.

Men humøret fejlede ingenting, og kunderne ville Aksel. Hvis der var fire kasser åbent i supermarkedet, var den længste kø ved den kasse, Aksel sad ved. Folk skulle lige over og hilse. Da Aksel fyldte 60, holdt han åbent hus i Dåstrup Forsamlingshus, og masser af mennesker kiggede forbi. Det var en stor dag for Aksel

Aksel elskede alle former for boldspil og fulgte med i alt, og han kunne sin historie. I timevis kunne han sidde og fortælle om en, fordums tids, håndboldspiller eller en lille fodboldklub, der havde begået en stor præstation. Det var aldrig kedeligt.

Aksel var helhjertet radikal og absolut social. Aksel så alt det bedste i alle mennesker, og så var han ellers ligeglad med, om de var bumser eller advokater. Nogle vil måske sige, han var naiv - jeg mener, han havde det reneste og smukkeste sind ...

De sidste år på Birkevadsvej i Assendløse var svære pga. sygdom. Men Aksel kæmpede videre. Med et ben, en masse kreaturer og 10 høns. Det lå simpelthen ikke i hans natur at sætte sig ned og være uvirksom - uanset hvad.

Jeg har mødt mange, som har fejlet meget mindre end Aksel, som har givet op - Aksel gav aldrig op.

For et par år siden lå Aksel på Roskilde Sygehus, og alle troede, at nu sluttede det. Jeg stod ved siden af hans seng, og Aksel var døset hen - så ringede telefonen - det gjorde den altid. Aksel vågnede, det var en, der skulle bestille en bakke æg. Det lovede Aksel, at det skulle han nok få - og døsede hen igen.

Men i lørdags slukkede lyset så for altid for den gode købmand. Men lyset vil være tændt i masser af menneskers hjerter i mange år endnu, i mindet om en driftig, farverig og dybt socialt forankret mand, som aldrig gav op, så lys, hvor der var mørkt, og om nogen har fortjent at hvile i fred.

Æret været dit minde Aksel - du vil blive savnet.

Henning Frederiksmose, Nykøbing F.