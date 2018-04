Se billedserie Lysarkitekten Asger Bay Christiansen nåede kun at være pensionist i et halvt år, før han begyndte at kede sig. Nu driver han konsulentvirksomhed fra dette lille kontor i sin baggård. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Asger BC lyser stadig: Det var kedeligt at være pensionist

Roskilde - 24. april 2018 kl. 16:19 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Asger Bay Christiansen gik på pension i 2015, regnede han med, at han skulle til at slappe af og nyde livet efter en 40 år lang karriere som lysarkitekt. Men sådan kom det ikke til at gå.

- Jeg nåede at være pensionist i et halvt år. Det var kedeligt, siger Asger Bay Christiansen, som fylder 70 år onsdag den 25. april.

Hans gamle virksomhed, Asger BC Lys, har han ikke længere noget med at gøre, da han stoppede samarbejdet med de nye ejere i 2015, men sin anden virksomhed Laboratoriet Lys & Syn har han stadig, og det er via den, at han i dag driver konsulentvirksomhed fra hjemmet i Roskilde.

- Der var nogen, som ringede og spurgte, om jeg kunne hjælpe dem med noget lys, og kort efter var der andre, som spurgte mig til råds om lamper. Jeg rådgiver også private om lys, og der er virkelig mange, som er glade, når jeg tager derfra, fortæller han.

Blandt sine kunder har Asger Bay Christiansen i dag Dansk Blindesamfund, og det er ikke helt så selvmodsigende, som det måske lyder.

- En stor procentdel af Dansk Blindesamfunds medlemmer er svagtseende, så de har brug for det rigtige lys, siger han.

Asger Bay Christiansen laver desuden lamper i samarbejde med den bornholmske designer Charlotte Storm. Lamperne kan ikke købes i butikkerne, men sælges direkte til kunderne fra enten Asger Bay Christiansen eller Charlotte Storms gård.

- Jeg er gået fra at have 16 ansatte til kun at være mig selv, og jeg har det slet ikke som om, det er slut, selv om jeg fylder 70, siger han.

