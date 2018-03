Asfalt-lotteriet 2018: Her var der gevinst

I nord kommer der til at ske en del i Ågerup. Her får en længere bid af Ågerupvej asfalt, og det samme gælder Kildemosevej, Baunevej og Højgårdsvej.

Er man mere til to-hjulede køretøjer og gå-ben, så er det nok også væsentligt at vide, at 41 strækninger på stier får asfalt. Det er nogle steder tale om hele stistrækninger, mens der andre steder er tale om bider af stier. Det vil føre for vidt at nævne dem alle her på siden.