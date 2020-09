Arvinger slås for del i Brandkasse-millioner

Svend Erik Sørensen har taget initiativ til at samle en gruppe af personer, der er i samme situation som han selv, dvs. arvinger til kunder i Brandkassen. Hans vil udfordre Kammeradvokatens opfattelse af, at policer, der gjaldt i 2013, ikke skal tages i betragtning, hvis indehaveren i mellemtiden er død. Får han ret, kan det flytte et tocifret antal millioner kroner over til arvingerne. Foto: Steen Østbjerg