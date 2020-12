Svend Erik Sørensen med den forsikring, som hans mor havde i Brandkassen i 2013. Hun er i mellemtiden gået bort, og Kammeradvokaten mener, at de forsikringer, som siden Brandkassens likvidation i 2013 er overgået til dødsboer, er værdiløse. Den opfattelse bliver nu udfordret. Foto: Steen Østbjerg

Arvinger kræver klart svar: Ellers må det afgøres i retten

Roskilde - 13. december 2020 kl. 06:07 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hvor i den danske lovgivning er det helt nøjagtigt, det står, at arvinger efter personer, der var forsikret i Brandkassen, ikke skal have del i udlodningen af selskabets formue?

Det spørgsmål er nu sendt til Brandkassens likvidator, Kammeradvokaten, af den advokat, som er hyret af netop arvinger til Brandkassen-kunder.

Initiativet til at samle arvingerne blev taget af Svend Erik Sørensen, Snoldelev, og gruppen tæller indtil videre tre.

- Jeg havde egentlig troet, at det var muligt at samle nogle flere, men samtidig har jeg også fået at vide af Kammeradvokaten, at der kun er 12 dødsboer tilbage i Brandkassen, så der er også en grænse for, hvor mange vi kunne blive - men jeg har ikke navnene på dem, siger Svend Erik Sørensen.

I hans eget tilfælde var det hans mor, der var Brandkasse-kunde i 2013, da Brandkassen gik i frivillig likvidation. Efter en langvarig suspension af selskabets vedtægter blev der tidligere i år holdt valg til delegeretforsamlingen.

Kun for nulevende kunder Forud for valget meldte likvidator imidlertid ud, at det kun var nulevende tidligere kunder, der havde ret til at stemme ved valget.

På samme måde er det også kun de nulevende tidligere kunder, der kommer i betragtning, når og hvis selskabets formue skal udloddes til kunderne. Egenkapitalen er så stor, og kunderne så få, at der rundt regnet vil være en million kroner til hver kunde.

Men arvingerne skal altså ikke have del i festen, efter likvidators opfattelse - men dén udfordres nu af arvingerne, som er gået sammen om at hyre en advokat. De er gået til TVC Advokater, som tidligere har beskæftiget sig med Brandkasse-sagen, idet det var advokat TVC-advokat Anders Rynkebjerg, som flertalsgruppen i Brandkassen benyttede sig af i kølvandet på valget i 2011, der blev manipuleret med henblik på at forhindre flertallet i at få nogen som helst form for indflydelse.

Har en god sag Det håndfaste resultat af det første møde mellem gruppen af arvinger og gruppens advokat er brevet til likvidator.

- Vores advokat mener klart, at vi har en god sag. Uagtet at vores forældre er døde, var de alle kunder i Brandkassen, da likvidationen trådte i kraft i 2013. Derfor bør deres dødsboer have samme ret som alle andre, der var kunder på det tidspunkt kunder. Nu går det ikke længere med sniksnak - nu bliver likvidator nødt til helt klart at henvise til, hvilken hjemmel de mener at have til at udelukke os, og hvis vi ikke får et klart svar, vi bliver overbevist af, må det afgøres i retten, siger Svend Erik Sørensen.

Valg kan gå om I flertalsgruppen, som endelig satte sig på magten i Brandkassen ved valget, der blev holdt for tre måneder siden, er der forståelse for arvingernes synspunkt, men gruppens talsmand, Per Madsen, har også givet udtryk for, at han som ikke-jurist støtter sig til likvidator i juridiske spørgsmål.

Ender arvingerne med at få medhold, vil det i yderste konsekvens føre til, at valget den 20. august i år - det første i Brandkassen i ni et halvt år - skal gå om. Valget er i forvejen blevet udfordret af den ledelse, som mener, at det aldrig skulle have været holdt ud fra devisen »ingen kunder, intet valg.«

