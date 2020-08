Se billedserie Ann-Mette Storm fra Nivå er samler, men hendes søn havde overtalt hende til at skille sig af med denne Georg Jensen-skål. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Arvestykker blev vekslet til kontanter

Roskilde - 24. august 2020 kl. 18:54 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både fredag og lørdag fyldte et kæmpe hvidt telt godt på i bunden af Byparken. Det var rejst af produktionsselskabet Blu, som brugte det til at optage fire programmer af »Hvem byder bedst,« som skal sendes på TV2 Fri og TV2.

Optagelserne gik i gang fra morgenstunden, og dagen igennem kom private, der på forhånd var castet til programmet, forbi med alt fra keramik, sølvtøj, brugskunst eller andre ting, som måske, måske ikke kunne have opkøbernes interesse.

Nogle af de første, der dukkede op, var familien Kiersgaard fra Brønshøj - mor Charlotte med sønnen Jonas, datteren Oline og dennes kæreste Kenneth Nielsen, og Oline var blevet betroet at bære et maleri, som var svøbt i et vattæppe.

- Det er et Erik Hoppe-maleri, og det er unikt, fordi det er et dobbeltmaleri. Der er et maleri på begge sider, siger Charlotte Kiersgaard.

Det er Jonas Kiersgaard, der skal præsentere det i programmet. Han er indstillet på at skille sig af med maleriet, hvis prisen når 20-25.000 kroner, siger han.

- Nej, det dobbelte! lyder det fra hans mor.

- Det får vi sgu ikke! konstaterer Oline.

- Nu må vi se, hvad der bliver budt, siger Jonas.

Han har ikke tænkt sig at sige ja til en hvilken som helst pris, for prisen på en ægte Hoppe ender som regel i fem cifre, og denne her er endda dobbelt.

- Selvfølgelig har vi en smertegrænse, for det har jo også en affektionsværdi. Det har jo hængt der i mine bedsteforældres hjem. Men det er ikke noget, jeg selv vil have hængende. Jeg er ikke så meget til kunst. Det her er ikke noget, jeg selv ville vælge. Jeg skal bare have en plakat op, siger han.

Jonas Kiersgaard og resten af familien endte med at blive positivt overraskede, da maleriet - eller malerierne - gik for næsten 35.000 kroner.

- Det er jeg rigtig glad for. Og nu har vi ikke været på ferie i år, så pengene skal bruges på en ordentlig ferie næste år, siger han.

En anden sælger var Ann-Mette Storm, som havde taget en fin, lille Georg Jensen-skål med hjemme fra Nivå. Vurderingen, inden hun blev sendt ind i studiet i teltet, lød på 1000-1200 kroner.

- Men lad os nu se. Man kan aldrig vide. Prisen skulle gerne lidt højere op, synes jeg, siger Ann-Mette Storm.

Skålen er et arvestykke fra hendes farmor, og hun ville egentlig gerne beholde det, hvis ellers hun havde haft plads, og den kniber det efterhånden med.

- Det er min søn, der har lokket mig til at være med. Han synes, vi skulle prøve - og at der skal ryddes lidt op derhjemme! Det skal der også, for jeg er lidt af en samler. Jeg har så meget andet, som jeg også har arvet, og jeg kan ikke finde ud af at smide ud, så jeg får bare mere og mere hele tiden. Hver gang nogen siger »Nej, det kan jeg ikke bruge« - jamen, så kan jeg! Men man er nødt til at rydde op i sit liv engang i mellem, og jeg har så meget andet, som også betyder meget for mig, siger Ann-Mette Storm.

Og hun fik ryddet op, for hun fik ikke skålen med hjem. Og hun fik betydeligt mere, end hun var blevet stillet i udsigt.

- Det gik for 3200 kroner, og det tog ikke lang tid at sælge den, siger hun.

Hvad skålen er beregnet til, ved hun ikke med sikkerhed. Det kan være en sukkerskål, eller måske nærmere en skål til chokolade.

- Men en af dem, der bød, fortalte, at han selv havde en derhjemme, som er lidt større, og dén havde hans søn spist havregryn af - så det kan den også bruges til! griner Ann-Mette Storm.

Hver deltager havde fået besked på at sætte et par timer af til optagelserne, for der skal bruges mange dækbilleder. Den slags tager tid, for det, der ender som én scene i udsendelsen, er ofte klippet sammen af flere optagelser af det samme forløb, som gentages. Det vidste Carl Mikkelsen dog i forvejen. Han og hans far Jacob Mikkelsen er spejdere i DDS-gruppen Knud Rasmussen, som har et loppemarked i Hundested, og dér havde tv-holdet i forvejen været oppe at lave nogle optagelser med Carl i hovedrollen. Og i dag var det tid til »anden halvleg«, da far og søn tog til Roskilde med en stor lampe under armen.

- Vi er her for reklamens skyld, så vores lille loppemarked kan blive berømt, siger Jacob Mikkelsen, der følger med lidt på afstand, mens Carl for anden gang lytter interesseret til ekspertens vurdering af lampen.

- Vi blev inviteret til være med, og det vil vi gerne. De vil gerne have, at programmet også indeholder andet end private samlere, der kommer og sælger. Vi får alt muligt ind, og først havde vi fundet nogle tallerkener frem, som vi ville tage med, men der var et lille hak i, og så fandt vi en sjov lampe i stedet for. Vi ved ikke mere om den, end at den ser sjov ud og er anderledes. Det er ikke en Ikea-lampe - og det meste, vi får ind i dag, er Ikea-ting, siger Jacob Rasmussen.

Sønnen kommer tilbage med lampen i hånden og smil på læben.

- Det er en kopi af en Christian Dell-lampe. Han lavede nogle lamper i 1930'rne og frem, og så hentede Noa Noa inspiration fra hans lampe, da tøjmærket en overgang begyndte at producere boligudstyr. Han sagde 3-500 kroner, så det er meget godt, synes jeg. Når vi sælger alt til 20.25 kroner, tror jeg, 3-500 kroner er en positiv pris! Det ville jeg nok give håndslag på! siger Carl Mikkelsen.

Men i virkeligheden er det slet ikke prisen, det kommer an på.

- Bare de viser vores indslag, er vi jo glade. Det kunne være skæg for os at komme på landsdækkende tv. Det er en god reklame for lille Hundested og vores loppemarked, siger Jacob Mikkelsen.

Det blev dog til langt mere end reklameværdien. Der var også kontanter for lampen.

- Det gik helt fantastisk! jubler Jacob, da han kommer ud af studiet. Den gik for...

Og her cutter vi for ikke at spolere forventningens glæde. Prisen bliver afsløret, når programmerne sendes til efteråret, men glade - det var spejderne fra Hundested helt sikkert, da de tog hjem fra Roskilde!