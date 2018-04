Se billedserie Ægteparret Sanne og Michael Rosenquist, er medlemmer af Fuelriders MC og har været med til at arrangere Amput-træf. De håber på at se en masse amputerede for at vise dem, at der stadig er mulighed for at køre. Foto: Hans Jørgen Johansen

Arrangører bag Amput-træf: Stadig muligt at køre trods amputation

Roskilde - 29. april 2018 kl. 19:58 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang åbnede Fuelriders MC sammen med Amputationsforeningen søndag dørene op for Amput-træf.

Træffet var både for amputerede og ikke amputerede, og mange var mødt op for at se de mange motorcykler og veteranbiler og få en lille køretur gennem Roskildes landskab. Flere motorcykler var med sidevogne og motorcykler ombygget, så det var muligt for amputerede at køre.

Ægteparret Sanne og Michael Rosenquist er medlemmer af Fuelriders MC og har været med til at stå for arrangementet.

- Vi har glædet os rigtig meget til samarbejdet med Amputionsforeningen, og klubben har arbejdet hårdt for at blive klar til arrangementet, siger Michael Rosenquist.

Samarbejdet med netop Amputionsforeningen er langt fra tilfældigt, men tværtimod noget som ligger ægteparret nært. Sanne Rosenquist fik amputeret sit venstre ben fra knæet ned efter en alvorlig motorcykelulykke tilbage i maj 2014.

- Det første jeg tænkte efter ulykken var, at jeg skulle op og køre igen. Ulykken skulle ikke stoppe mig for at gøre en af de ting, jeg elsker mest, nemlig at køre motorcykel. Men jeg kæmpede med at køre på motorcykel på to hjul. Et amputeret ben fjerner en del af balancen. Jeg kører på sidevognen nu, så jeg er det tredje hul, kan man sige. Men jeg er bare glad for, at jeg kan være med og vil gerne give den mulighed videre, siger Sanne Rosenquist og fortsætter.

- Vi skal vise dem, at der er mulighed for at køre, selvom man er amputerede. Der er mange unge som kører galt, som tror livet er slut. Men man kan meget mere, end hvad man går og tror.

På Amputationsforeningens facebookgruppe så hun, at formand Marianne Palme søgte nogle som kunne arrangere et motorcykeltræf.

- Det synes jeg, at Fuelriders MC skulle være en del af, så derfor tog jeg kontakt til Marianne, siger hun.

Marianne Palme, formand for Amputationsforeningen, er rigtig glad for samarbejdet og håber, at det kan lokke nogle amputerede til.

- Jeg håber at få fat i de amputerede for at vise dem, at der er et liv efter amputationen. Vi vil gerne vise dem, at der ikke er nogle begrænsninger og alt er muligt.

