Arnold Busck har lige som hovedparten af de øvrige butikker på Ro?s Torv holdt lukket siden den 18. marts, men kommer ikke til at genåbne efter kædens konkurs. Foto: Lars Ahn Pedersen

Arnold Busck åbner ikke igen på Ro's Torv

Når Ro's Torv på et tidspunkt åbner igen på normalt niveau, bliver det uden Arnold Busck. Boghandlerkæden meddelte mandag, at den har indgivet konkursbegæring til skifteretten og lukker sine 29 butikker landet over, deriblandt den i Roskilde.