Arbejdsulykke: Klemt under læsset palle - naboer reddede chaufførs liv

Roskilde - 26. maj 2020 kl. 15:12

Hurtig handling fra et vidne og yderligere to naboer betød, at en ung chauffør tirsdag ved middagstid slap med livet i behold fra en grim arbejdsulykke på Hyldetoften i Gundsømagle nord for Roskilde.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi skete arbejdsulykken omkring klokken 11.30, da chaufføren, en 20-årig mand fra Ringsted, ville læsse en palle med vinduer af på en adresse på vejen. Pallen er skønnet til at veje cirka 400 kilo.

- Chaufføren kører pallen ud på bagsmækken med den elektriske palleløfter. Da han begynder at køre ned, går noget galt, og pallen begynder at hælde. Han stiller sig i vejen for at forhindre pallen i at vælte, men bliver den lille og lander på asfalten med pallen oven på sig, fortæller Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Den læge, som efterfølgende tilså chaufføren og fik ham afsted mod traumecenteret på Sjællands Universitetshospital i Køge, var ikke i tvivl om, at chaufføren kunne have været død under pallen. Men det skete heldigvis ikke. Et vidne samt to andre naboer fik lynhurtigt fremskaffet forskellige remedier til at løfte med, blandt andet en donkraft, og ved fælles hjælp fik de løftet pallen så meget, at den unge chauffør kunne komme fri.

- Han var i live, da han blev kørt derfra, og lægen beretter om både bevidsthed, normal kulør i ansigtet og normal vejrtrækning. Men derfor kan han jo godt have slået sig alvorligt. Det ved vi ikke mere om her hos politiet, siger Martin Bjerregaaard.

Politiet var på stedet frem til kort før klokken 13, og efterfølgende var Arbejdstilsynet på stedet for at få klarlagt, om alle forskrifter i forbindelse med arbejdet var overholdt.