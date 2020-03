Arbejdet på jernbanen forlænges med en weekend: Togbusser indsættes

Det omfattende arbejde med at sænke sporet fem steder og arbejde på to broer, som i øjeblikket er i fuld gang mellem Roskilde og Holbæk, kommer til at vare to dage længere end beregnet.

Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse.

For at være sikker på at nå i mål med sporsænkningerne forlænger Banedanmark arbejdet med en weekend, så totalspærringen af sporet, der begynder planmæssigt den 4. april, varer til og med den 19. april.

- Det betyder desværre, at passagererne får en ekstra weekend med togbusser, før vi kan åbne igen. Vi har været ramt af, at det har været svært at arbejde i den meget våde jord i starten af marts, og det har givet udfordringer i en tæt pakket tidsplan. Vi vil være helt sikre på, at vi får udført alle aktiviteterne i høj kvalitet, så vi kan åbne med et spor, der er i orden. Derfor har vi brug for at forlænge sporspærringen med to dage, siger Lars Blædel Riemann, områdechef i Banedanmark.

DSB indsætter Togbusser den 18. og 19. april. Banedanmark anbefaler, at du tjekker rejseplanen.dk, inden du rejser.