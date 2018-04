Her ses opslaget fra Gimles facebookside omkring aprilsnarren om at indføre bøder for snak ved koncerter. Foto: Gimle Foto: Katrine Kristensen

Aprilsnar fra Gimle var alvorlig ment

Roskilde - 05. april 2018

»Gimle indfører bøder for snak ved koncerter«. Sådan lød et facebookopslag fra Gimle den 1. april. Aprilsnarren har dog udspring i et reelt problem.

Koncerten er i gang, og musikken spiller for fulde drøn, men sidemanden snakker lidt for højt og ender med at forstyrre koncerten. Det er et problem, flere koncertgængere og spillesteder kan nikke genkendende til, heriblandt spillestedet Gimle i Roskilde.

- Det har længe været et generelt problem med snak, brug af mobiltelefoner og støj til koncerter. Det er ikke noget, som er særskilt for Gimle. Der er blevet en stigende udfordring til gene for både gæster og artister. Vi mener, at det er vigtigt, at musikere skal have mulighed for at optræde, og øvrige betalende gæster skal have lov til at nyde koncerten uden unødvendig støj. Det er derfor et område, som vi har særligt fokus på, siger Maria Grongstad, som er PR - og markedsføringschef i Gimle.

Aprilsnarren var derfor langt fra tilfældig.

- Selv om opslaget var en aprilsnar, så bunder spøgen sig af et reelt problem. Det var derfor et bevidst valg, at vi valgte at lave en aprilsnar omkring lige netop dette emne. Vi vil gerne gøre folk opmærksomme på problemet og skabe et diskussionspunkt, siger Maria Grong-stad.

Aprilsnarren skabte også en del debat på Facebook, og selvom der i kommentarfeltet var stor opbakning til, at bøder for snak ved koncerter kunne være en idé til at stoppe problemet, er det ikke noget, Gimle vil indføre i fremtiden.

- Vi ønsker, at alle får gode koncertoplevelser, og de færreste kan sige sig helt fri for, at de på et tidspunkt selv har været lidt for snakkende til en koncert. Vi ønsker derfor ikke at jagte folk med bøder og deraf følgende dårlige oplevelser for dem. I stedet håber vi, at vi kan få vores publikum til at tænke over deres måde at gå til koncert på, og hvad det betyder for de øvrige gæster og for de optrædende, siger Lars Sloth, som er spillestedsleder hos Gimle.