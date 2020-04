Roskilde Tidende udnyttede i 1982 tyvekronesedlens lidt specielle udseende til en aprilsnar om, at der var falske sedler i løb.

Send til din ven. X Artiklen: Aprilsnar classic: Den med de »falske« tyvekronesedler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aprilsnar classic: Den med de »falske« tyvekronesedler

Roskilde - 01. april 2020 kl. 09:33 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse tider er et godt grin ikke at foragte, især ikke den 1. april. Det har fået Anna Frost fra Lyndby til at opfordre DAGBLADET Roskilde til at genopfriske tre af de aprilsnarre, som Roskilde Tidende udsatte læserne for i 70erne og 80erne, og den opfordring følger vi gerne. Her er den første:

»Pas på: Der er falske tyvekronesedler i omløb i Roskilde« stod der med store typer at læse på forsiden af Roskilde Tidende torsdag den 1. april 1982.

Af artiklen fremgik det, at en række fejltrykte tyvekronesedler fra Nationalbankens trykkeri på mystisk vis havde undgået makulatoren og havde fundet vej ud i samfundet.

Heldigvis var de falske sedler dog lette at genkende, for den ene af de to gråspurve - som var motivet på en af siderne - manglede nemlig det ene ben. Roskilde Tidende havde til lejligheden meget pædagogisk fremskaffet både en falsk og en ægte seddel for at vise forskellen.

Ifølge artiklen havde myndighederne forsøgt at få fjernet sedlerne fra markedet i al diskretion, men havde måttet give op og bad nu folk om at henvende sig på posthuset for at få ombyttet de falske sedler.

Men muligheden ville kun være der for en enkelt dag: den 1. april.

Stod i kø Dagen efter kunne Roskilde Tidende berette, at et par hundrede personer havde været på posthuset for at få byttet deres penge.

Det præcise tal står hen i det uvisse, for mange nåede ikke længere end til døren, hvor der hang en stor plakat med ordet »Aprilsnar« hen over Tidendes forside.

For selvfølgelig var der ikke falske sedler i omløb i Roskilde, og hvis der var, betød det, at stort set hvert eneste hjem måtte ligge inde med mindst én af slagsen.

De færreste havde nemlig tænkt over, at de to gråspurve på tyvekronesedlen kun havde tre ben til sammen. Ikke fordi den ene af fuglene fejlede noget, men fordi Nationalbankens faste tegner, Gunnar Andersen, havde skjult det ene ben bag det andet.

Hans kollega på Roskilde Tidende føjede et ekstra ben til tegningen, og så kunne man let bilde læserne ind, at en »ægte« tyvekroneseddel viste to gråspurve med til sammen fire ben.

Flere ledetråde Selve artiklen om de falske tyvekronesedler indeholdt desuden flere ledetråde, der indikerede, at den ikke skulle tages for alvorligt.

Ikke alene var den underskrevet »Gækkerup«, men nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer var blevet omdøbt til »Ejrick Hoffmajor«, mens daværende skatteminister Mogens Lykketoft optrådte som »Moldau Løkketræf«.

De fleste tog aprilsnarren med et smil, men avisen modtog dog også enkelte vrede reaktioner.

Fire år senere var Roskilde Tidende en saga blot i den danske avisverden, og i 1990 blev tyvekronesedlen erstattet af den mønt, vi stadig benytter den dag i dag.