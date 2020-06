Roskilde Dom Apotek og Roskilde Svane Apotek tilbyder en antistoftest, der kan klares med et prik i fingeren. Statens Serum Institut mener dog, at man får et mere sikkert resultat ved at få taget en blodprøve. Foto: Lars Ramlow

Apoteker i Roskilde tilbyder antistoftest

Roskilde - 22. juni 2020 kl. 10:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Roskilde Dom Apotek og Roskilde Svane Apotek tilbyder en antistoftest til borgere, der ønsker at vide, om de tidligere har været smittet med Covid-19. Testen, der tager 10 minutter og koster 269 kroner, udføres via et simpelt stik i fingeren og har været udbudt på apoteker i hovedstadsområdet de seneste to uger, men kan nu også fås på apotekerne i Algade og Skomagergade.

Antistoftesten er en hurtigtest, der måler såkaldte IgM- og IgG-antistoffer til coronavirus i blodet - dvs. om man tidligere har været smittet med coronavirus. Testen kan ikke vise, om man er smittet på test-tidspunktet.

Testen leveres af Sikkervaccination.dk og er ifølge apotekerne valideret af Statens Serum Institut som en af de sikreste på markedet. Statens Serum Institut har dog været fremme med en advarsel om, at testen kan give falsk tryghed, fordi der er for stor usikkerhed ved svarene, og at det anbefales, at man får taget en decideret blodprøve.

Alle parter er enige om, at der i øjeblikket ikke findes en tilgængelig antistoftest, der kan give et fuldstændigt sikkert resultat.

- Ligesom de fleste hurtigtests, fx graviditetstests, giver testen kun et foreløbigt resultat. Man skal også være opmærksom på, at antistoffer først kan måles to-tre uger efter, at man har været eksponeret for coronavirus, siger Jonas Nilsen, der er læge og medstifter af firmaet Practio, der står bag Sikkervaccination.dk, der leverer vaccinationer på apotekerne i Danmark.

Selv hvis en test viser, at kroppen har dannet antistoffer mod coronavirus, ved forskerne endnu ikke, om det betyder, at man er immun over for sygdommen. Derfor er det ifølge Sikkervaccination.dk vigtigt, at man selv med en positiv antistoftest bliver ved med at overholde restriktionerne i samfundet om hygiejne og social afstand.

