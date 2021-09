Østre Landsret var enig med byretten i, at apoteneren var skyldig i drug rape, men lagde tre månedrs fængsel oven i straffen, der endte på fængsel i et år og ni måneder. Foto: Steen Østbjerg

Apoteker dømt for drug rape

Roskilde - 16. september 2021 kl. 12:28 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Indehaveren af Roskilde Dom Apotek - en 45-årig mand fra Roskilde - blev onsdag i Østre Landsret idømt ubetinget fængsel i et år og ni måneder for at have udsat en yngre kvinde for drug rape.

Det oplyser senioranklager Henrik Plæhn, der førte sagen i landsretten.

Voldtægten, som handlede om andet seksuelt forhold end samleje, blev begået, mens kvinden var gået ud som et lys efter at være blevet bedøvet med et stærkt bedøvende lægemiddel, der var puttet i hendes drink. Lægemidlet kan være rødt eller blåt, og inden de to gik op på hotelværelset, blev kvinden netop serveret en blå mousserende vin.

Domapotekeren nægtede sig skyldig i anklagerne. Ifølge ham foregik der intet på hotelværelset, som kvinden ikke selv havde lagt op til.

Landsrettens dom er en skærpelse af dommen, der faldt i Retten i Roskilde i februar sidste år. Den lød på fængsel i halvandet år.

Stævnemøde på Scandic Domapotekeren blev dømt for voldtægt efter straffelovens paragraf 216 styk 2, der siger, at det er voldtægt, når man »skaffer sig samleje (...) med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.«

Handlingen, han blev dømt for, fandt sted i et hotelværelse på Scandic i Ringsted natten efter den 4. juni 2019. Her mødtes apotekeren med en dengang 21-årig kvinde, som han forinden havde haft kontakt med via nettet.

Domapotekeren nægtede sig hele vejen igennem skyldig. Han erkendte at have mødtes med kvinden, og også at de havde haft en form for seksuelt samkvem den pågældende nat, men ikke samleje. Og det, der foregik, var ifølge hans forklaring i overensstemmelse med det, kvinden selv lagde op til.

Blålig vin Det var landsretten dog ikke enig i. Inden de to gik op på værelset, havde de drukket noget mousserende vin, som havde en blålig tone, og da de kom op på værelset, gik kvinden ud som et lys. Hvad der skete fra klokken 1.30 til klokken 8 næste morgen, havde hun ingen anelse om. Efter alt at dømme var hun blevet bedøvet af et medikament, der var puttet i hendes drink.

Ifølge kvindens forklaring havde hun det elendigt, da hun vågnede. Hun tog hjem til en veninde, som kunne konstatere, at den 21-årige opførte sig atypisk, vaklede, talte usammenhængende og kastede voldsomt op og derpå faldt i en dyb søvn. Først senere gik det op for kvinden, at der var foregået noget seksuelt, mens hun havde blackout.

Blåligt medikament Da var der gået for lang tid til, at der ville kunne findes tekniske beviser ved en fysisk undersøgelse af den 21-årige, men der blev foretaget en analyse af hendes hår, som viste sig at indeholde rester af en kraftigt bedøvende medicin, som epileptikere kan få på recept for at modvirke rystelser.

Medicinen fås i to varianter - en rød og en blå - og i anklagerens optik måtte det være den 43-årige, der anbragte en blå pille i den vin, som den 21-årige kvinde drak uden at ane, at det ville få hende til at miste bevidstheden.

Det var landsretten enig i. Den fandt, at kvinden var værgeløs, da domapotekeren havde seksuelt samkvem med hende, og kendte ham skyldig i voldtægt.

