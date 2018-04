Se billedserie Anton Steenberg har været halvanden uge i praktik i Meny i Viby. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Anton med autisme var i praktik i Meny: Fedt at prøve sig selv af

Roskilde - 25. april 2018 kl. 14:13 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Varerne lægges snorlige på hylderne, flaskerne sorteres i orden, og etiketten skal stå udad. Sådan var rutinen for 15-årige Anton Steenberg, da han var halvanden uge i praktik hos Meny i Viby.

Anton Steenberg har autisme og skulle i forbindelse med sin 8. klasse på specialskolen Fjordskolen Hedevang søge erhvervspraktik. Her stod valget klart på Meny i Viby, som han var så heldig at få. Han arbejdede i Meny fra 8-12 hver dag i halvanden uge, hvor den stod på daglige gøremål.

- Jeg var primært i mejeriafdelingen. Hver morgen fik vi nye varer, som vi skulle sætte på plads. Men det var forskellige opgaver. For eksempel var jeg med til at gøre sodavandshylden ren, og så var jeg med til at sætte elektroniske hyldeforkanter op. Det var en rigtig fed oplevelse at komme ud og lære en masse og prøve sig selv af. Derudover blive en del af Meny-familien og fællesskabet, siger Anton Steenberg.

Hans Olesen, der har været købmand i Meny i Viby i mange år, har før haft unge med autisme i praktik.

- Som virksomhedsejer har man også en lille forpligtigelse til at få samfundet til at fungere. I starten skulle vi prøve hinanden lidt af. Vi skulle lige se, hvor meget han kunne, så vi ikke kom ud i noget, hvor Anton fik nogle opgaver, han ikke magtede. Det var vigtigt for os, at han ikke skulle gå her for at være ked af det, men for at have en succesoplevelse, siger Hans Olesen.

Anton Steenberg har altid gået i specialskole og har kun gået i klasse med andre børn og unge, som har autisme. Derfor var praktikken en mulighed for ham at komme ud i samfundet og arbejde og have en hverdag med andre unge, som ikke har autisme.

- Andre unge hænger ud med deres kammerater efter skole og går til fritidsaktiviteter, det er en naturlig ting. Anton skal have hjælp til at inviteres ind i fællesskaber. Derfor kunne det være en god oplevelse for Anton at møde nogle, som ikke havde autisme, fordi så stilles der også nogle andre krav til ham, siger hans mor Charlotte Steenberg.

