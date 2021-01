Der opstod uro i Jyllingecentret, da de ansatte i en butik mente at kunne genkende en mand fra et tidligere butikstyveri og prøvede at tilbageholde ham. Foto: Lars Kimer

Ansatte i butikscenter ville tilbageholde mand: Mente han stod bag gammelt butikstyveri

Personalet mente at have genkendt en mand fra et tidligere butikstyveri og forsøgte at tilbageholde ham, hvilket han modsatte sig. Politiet talte med manden, som er 32 år og fra Frederikssund, men kom efter en nærmere undersøgelse frem til, at han ikke umiddelbart kunne mistænkes for at have begået butikstyveriet.