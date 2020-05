Artiklen: Ansat på bosted sigtet for overgreb på to børn

I december sidste år var han ansat på et bosted i Roskilde Kommune, og han er sigtet for under en nattevagt at have befamlet en 14-15-årig pige, der boede på stedet. Ifølge sigtelsen befølte han hende på brysterne og kønsdelene uden på og inde under tøjet.