En nu forhenværende lagermedarbejder er blevet dømt for at have stjålet varer fra Elgiganten i Roskilde. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Ansat i Elgiganten prøvede at gemme tyvekoster i skralderum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ansat i Elgiganten prøvede at gemme tyvekoster i skralderum

Roskilde - 13. august 2020 kl. 05:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En nu 30-årig mand havde forregnet sig, da han sidste år fandt en smart måde at forøge sin indtægt. Han var dengang ansat som lagermedarbejder i Elgiganten i Roskilde, og fra forretningens sikringsrum så han sit snit til at stjæle tre mobiltelefoner. Han prøvede også at stjæle en bærbar Apple-computer og to iPads, men de var så store, at de var lidt vanskeligere for ham at smugle ud.

Derfor lagde han dem midlertidigt i forretningens skralderum, hvor det var hans hensigt at komme forbi senere og hente dem i al ubemærkethed. Men da han kom for at hente dem, var skralderummet blevet låst af, og andre fandt de splinternye varer, som sammen med telefonerne havde en værdi af mere end 50.000 kroner. I stedet for en biindtægt fik den 30-årige en fyreseddel og endte i retten.

Her - i retten - erkendte han tyveriforsøget og forklarede han, at han dengang havde et stofmisbrug, men at han nu har taget skeen i den anden hånd. De mange positive forandringer i hans liv var med til at overbevise retten om, at der var grund til at give ham en betinget dom, og derfor slap han med en dom på 60 dages betinget fængsel uden vilkår om samfundstjeneste.