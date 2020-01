Vindinge-borgerne viste allerede i slutningen af oktober, at de støtter byens købmand. Salen var fyldt, da købmand Michael Møller og Dagrofa præsenterede planerne for, hvordan byen kan få en ny og større købmand. Siden har borgerne tilkendegivet, at de er klar til at købe anparter for to millioner kroner. Målet er 3,5 millioner kroner. Foto: Britt Nielsen

Anpartssalg til købmandsbutik får en måned mere

Roskilde - 26. januar 2020 kl. 07:51 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden arbejdsgruppen for en ny købmandsbutik i Vindinge begyndte salget af anparter den 8. januar, er pengene kommet ind løbende. Faktisk er der allerede kommet tilkendegivelser for omkring to millioner kroner.

Målet er 3,5 millioner kroner. Så er der nemlig mulighed for at få realkreditlån på resten af de penge, det vil koste at bygge en ny og meget større købmandsbutik i Vindinge.

Samtidig er Roskilde Kommune klar til at lave mageskifte med købmand Michael Møller, så den nye butik kan blive bygget på det stykke, som bliver kaldt Trekanten, mens kommunen kan rive den gamle købmandsbutik ned og lave bedre busplads og et rekreativt område.

For tæt på julen Først hed deadline for mageskiftet den 31. januar, men arbejdsgruppen har søgt Roskilde Kommune om mere tid. Roskilde Kommune har derfor udskudt datoen for mageskiftet til den 30. april, men det bliver så også en endelig frist. Hele projektet gik i gang i efteråret, men en stor del af tiden er gået med jul og nytår.

- Vi tror, tidspunktet har været et problem. Der er mange, som har haft større udgifter i december, så pengepungen kan være stram i januar, siger Charlotte Dyrvik-Nielsen fra arbejdsgruppen og fortæller, at de oplever stor opbakning i byen.

Dem, som vil købe anparter, skal i første omgang ikke have penge op ad lommen, men skriver under på en tilkendegivelse. Når der er tilkendegivelser nok, sker betalingen.

Det hele ender i et borgerejet selskab, som bygger og udlejer den fysiske butik.

Realkreditlån skal være betalt, inden anpartshaverne kan få del i overskuddet. Derfor låser anpartshaverne deres investering i 10-20 år.

Fat i børnefamilierne Selv om Roskilde Kommune har lavet deadlinen for mageskiftet om til den 30. april, har arbejdsgruppen ikke sat så lang tid af til at få de sidste tilkendegivelser i havn.

- Vi giver det en måned mere, og så må vi tage stilling til, hvor langt vi er, fortæller Charlotte Dyrvik-Nielsen og oplyser, at det mest er ældre mennesker i Vindinge, som har været klar til at købe anparter.

- Vi vil gerne have mere fat i børnefamilierne. Men der er en del tilflyttere, som ikke ved, hvor meget Michael gør for byen, siger Charlotte Dyrvik-Nielsen og forklarer, at alternativet er en discountbutik, som ikke vil støtte eksempelvis de lokale foreninger.

I dag er købmanden en Min Købmand. Planen er, at den nye købmand bliver en Spar, da det både betyder en større butik, flere varer og forskellige muligheder for tilvalg. Det betyder, at købmanden kan få eksempelvis pakkepost og apoteksudsalg.

Arbejdsgruppen sammenligner sig med den jyske by Bælum, hvor indbyggerne samlede 2,8 millioner kroner ind for at få en ny Spar Købmand i byen.

- Men de brugte tre måneder på det, fortæller Charlotte Dyrvik-Nielsen-

Plads til virksomheder Indtil videre har salget af anparter mest været til private i Vindinge. Nogle enkelte virksomheder har også tilkendegivet, at de vil købe anparter.

- Vi går lige og tænker over, hvordan vi får flere virksomheder med, så det lyder attraktivt. Det kan være noget med at få deres navn på den nye butik eller lignende, siger Charlotte Dyrvik-Nielsen.

Det var oprindeligt planen at lave et tredje borgermøde i Vindinge i slutningen af januar, men foreløbig er det udskudt, da arbejdsgruppen vil bruge tiden på at få solgt anparter nok.

- Vi kan ikke komme videre, før pengene er i hus. Vi er positive og tror, vi når vores mål, siger Charlotte Dyrvik-Nielsen.

